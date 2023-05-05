88% українців відчувають високий рівень стресу через війну, - дослідження

Враховуючи тривалість повномасштабної війни проти російських загарбників та ситуації невизначеності, більшість українців відчувають дуже високий або високий рівень стресу.

Про це свідчать результати дослідження Gradus Research в рамках проєкту "Градус суспільства під час війни".

У респондентів запитали, які емоційні стани вони переживають, чи повертаються до роботи, чи змінилась їхня віра в перемогу, та як вони оцінюють терміни повоєнного відновлення країни.

Так, високий або дуже високий рівень стресу відчувають 88% опитаних, при тому що у попередніх двох хвилях дослідження таких було 84%. Якщо конкретизувати емоції та стани, то найпоширенішою є втома - її відмічає половина опитаних, але водночас 43% мають почуття надії. Серед інших розповсюджених станів - напруга (42%), роздратування (31%), обережність (28%) та гнів (27%).

Також значно зріс показник працевлаштованості у порівнянні з попередньою хвилею. Наразі 61% респондентів повідомляють, що наразі працевлаштовані. У липні 2022 мали роботу 55% опитаних громадян. Частка тих, хто має роботу і активно працює, із попереднього заміру зросла з 39% до 51%.

Наслідком цієї динаміки є і покращення стабільності доходів громадян - 87% працевлаштованих респондентів стверджують, що отримують заробітну плату, тоді як у липні 2022 таких було 78%. При цьому у розмірі доходу в порівнянні з довоєнним періодом суттєвих змін не відбулося, 66% мають меншу заробітну плату, 22% отримують таку саму і лише 8% повідомляють про збільшення.

Водночас, майже третина респондентів (31%) вважає, що відновлення нормального повсякденного життя у населеному пункті, в якому вони проживали до початку повномасштабного вторгнення, триватиме більше 5 років, ще чверть опитаних (24%) - до 5 років, інші 18% - стверджують, що на це знадобиться 1-2 роки. 14% оптимістично вважають, що це відбудеться до 1 року.

66% впевнені, що Україна стане сильніше після війни, і в порівнянні з п’ятою та шостою хвилями ця кількість суттєво не змінилась (66% та 69% відповідно).

Водночас протягом всіх хвиль опитування спостерігається впевненість, що Україна здатна відбити напад Росії - це висловлюють 87% респондентів, при тому що у п’ятій та шостій хвилі їхня кількість була 82% та 81% відповідно.

Головними запоруками перемоги українці вважають міць Збройних Сил України (70%) та військову допомогу країн Заходу (69%), на другому місці — згуртованість та спротив українського суспільства (55%). Погляд на запоруку перемоги простежується й у призмі довіри до державних та громадських інституцій: 69% висловлюють довіру до ЗСУ. Президенту України довіряють 49%, волонтерським організаціям - 27%.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зросла кількість продажів заспокійливих та снодійних препаратів. У зв'язку з цим міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко радить українцям радитися з цього приводу з лікарями та психологами і не займатися самолікуванням.