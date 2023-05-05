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Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб

Наразі відомо про одного пораненого. При цьому постраждали близько 20 житлових будинків у двох селах.

Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Фото: EPA/UPG

Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

Гатили по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади.

У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона.

Загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько двадцяти житлових будинків.

Нагадаємо, вчора на Херсонщині оголосили триденну жалобу за вбитими росіянами людьми під час масованих обстрілів 3 травня. Тоді російська армія здійснила 98 обстрілів Херсонщини, внаслідок чого загинули 23 людини та поранені 46, зокрема – двоє дітей. Для обстрілів ворог застосував важку артилерією, "Гради", танки, безпілотники та авіацію.

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