Потреби України на розмінування становлять понад 397 млн доларів на рік

Ця вартість не є остаточною.

Потреби України на розмінування територій у поточному році становлять за розрахунками Світового банку понад 397 млн доларів.

Про це заявив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк, пише Укрінформ.

“Орієнтовна вартість повного комплексу робіт з гуманітарного розмінування складає 37 млрд доларів доларів, а потреби лише на поточний рік – понад 397 млн доларів, за розрахунками Світового банку. Ця вартість не є остаточною, проте у нашій діяльності ми спираємося саме на неї. Хоча, зрештою, сума може як суттєво зменшитись, так і зрости”, – розповів Павлюк.

За його словами, наразі триває формування бюджетного запиту на ці потреби на наступний рік. Насамперед, бюджет потрібен для створення і забезпечення нових підрозділів, які посилять спроможності Міністерства оборони в проведенні розмінування.

Заступник міністра пояснив, що планування видатків у цій галузі не є лінійним, тобто кількість територій не дорівнює кількості грошей. Бюджет розмінування певної ділянки залежить від багатьох факторів: починаючи з площі території, типу грунтів, наявності рослинності та найголовніше – інтенсивності бойових дій у конкретному районі.

Нагадаємо, за квітень на російських мінах підірвалися 724 українці, з них 226 загинули.

В Україні створять Державний центр гуманітарного розмінування. Також Україна створює широку коаліцію країн, які "допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття".