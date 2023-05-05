Росія не здатна повністю захистити свою залізницю від повторних нападів, – Міноборони Британії

Аварії на російських залізницях спричинили локальні перебої пересування військових потягів та посилять тиск на сили внутрішньої безпеки РФ.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що нещодавнє збільшення кількості аварій на російських залізницях у прикордонних з Україною районах пов'язане з диверсіями, скоєними невідомими, майже напевно спричинило короткочасні локальні перебої у пересуванні російських військових залізничних потягів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pUcat51PJa — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 5, 2023

Хоча ремонтні бригади здатні швидко відновлювати залізничне сполучення, однак ці інциденти посилять тиск на сили внутрішньої безпеки РФ. За оцінкою спецслужб, найімовірніше, окупанти залишаться нездатними повністю захистити величезну і вразливу залізничну мережу Росії від нападів.

Нагадаємо, цього тижня у Росії сталося кілька вибухів на залізниці, зокрема, у Брянській області, яка межує з Україною. Після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну минулого року кілька разів повідомлялося про вибухові пристрої на залізничних коліях в області. Відповідальність за частину з цих інцидентів беруть групи, які називають себе партизанами.