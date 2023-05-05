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Росія не здатна повністю захистити свою залізницю від повторних нападів, – Міноборони Британії

Збільшення кількості аварій на російській залізниці пов’язане зі скоєними невідомими диверсіями.

Росія не здатна повністю захистити свою залізницю від повторних нападів, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Аварії на російських залізницях спричинили локальні перебої пересування військових потягів та посилять тиск на сили внутрішньої безпеки РФ.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що нещодавнє збільшення кількості аварій на російських залізницях у прикордонних з Україною районах пов'язане з диверсіями, скоєними невідомими, майже напевно спричинило короткочасні локальні перебої у пересуванні російських військових залізничних потягів.

 

Хоча ремонтні бригади здатні швидко відновлювати залізничне сполучення, однак ці інциденти посилять тиск на сили внутрішньої безпеки РФ. За оцінкою спецслужб, найімовірніше, окупанти залишаться нездатними повністю захистити величезну і вразливу залізничну мережу Росії від нападів.

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Нагадаємо, цього тижня у Росії сталося кілька вибухів на залізниці, зокрема, у Брянській області, яка межує з Україною. Після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну минулого року кілька разів повідомлялося про вибухові пристрої на залізничних коліях в області. Відповідальність за частину з цих інцидентів беруть групи, які називають себе партизанами.

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