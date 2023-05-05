Росія не здатна повністю захистити свою залізницю від повторних нападів, – Міноборони Британії

Аварії на російських залізницях спричинили локальні перебої пересування військових потягів та посилять тиск на сили внутрішньої безпеки РФ.
Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що нещодавнє збільшення кількості аварій на російських залізницях у прикордонних з Україною районах пов'язане з диверсіями, скоєними невідомими, майже напевно спричинило короткочасні локальні перебої у пересуванні російських військових залізничних потягів.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 May 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 5, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pUcat51PJa
Хоча ремонтні бригади здатні швидко відновлювати залізничне сполучення, однак ці інциденти посилять тиск на сили внутрішньої безпеки РФ. За оцінкою спецслужб, найімовірніше, окупанти залишаться нездатними повністю захистити величезну і вразливу залізничну мережу Росії від нападів.
Нагадаємо, цього тижня у Росії сталося кілька вибухів на залізниці, зокрема, у Брянській області, яка межує з Україною. Після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну минулого року кілька разів повідомлялося про вибухові пристрої на залізничних коліях в області. Відповідальність за частину з цих інцидентів беруть групи, які називають себе партизанами.