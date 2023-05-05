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Україна отримала 98% озброєння, про яке просила для контрнаступу, – Кірбі

Крім матеріальної допомоги, союзники також забезпечили українських військових тренуванням. 

Україна отримала 98% озброєння, про яке просила для контрнаступу, – Кірбі
Фото: defense.gov

Україна отримала приблизно 98% озброєння, про яке просила для проведення весняних наступальних операцій. Це бронетехніка, артилерія, ППО і боєприпаси, повідомив координатор із питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Він зазначив, що не може відповісти, коли саме Україна піде в контрнаступ, але може сказати точно, що Штати зробили все, аби вона була готова це зробити. Кірбі додав, що оголошений цього тижня пакет допомоги теж містить необхідне озброєння. 

"Вони мають переважну більшість – і під «переважним» я маю на увазі приблизно 98 відсотків – того, що вони просили матеріального для проведення наступальних операцій навесні, вони це отримали: броню; артилерію; ППО; боєприпаси, в тому числі щойно оголошений пакет; не кажучи вже про навчання, яке ми провели для кількох бригад Збройних сил України за межами країни", – сказав він. 

Таким чином було надано не лише матеріал, а й уміння його використовувати – те, що, за словами Кірбі, називається "загальновійськовим маневром" і що на думку українців може знадобитися для боїв на відкритій місцевості. 

Нагадаємо, що в оголошеному цього тижня пакеті допомоги США надають Україні, зокрема, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) та авіаракети, системи протитанкової зброї, гаубиці 155-мм, стрілецьку зброю та боєприпаси. Вартість пакету складає близько $300 млн. 

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