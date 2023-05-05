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Після деокупації Криму понести кримінальну відповідальність мають тисячі людей, - Ташева

При цьому за факт проживання на окупованій території не слід притягувати до відповідальності.

Після деокупації Криму понести кримінальну відповідальність мають тисячі людей, - Ташева
Фото: скріншот відео

Кримінальну відповідальність після звільнення Криму від росіян мають понести ті, хто зрадили присязі та пішли працювати в окупаційні адміністрації. 

Про це розповіла в інтерв'ю Укрінформу постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

“Це не сотні тисяч, але тисячі людей, і вони мають понести кримінальну відповідальність”, - розповіла Ташева.

Вона додала, що ці люди зробили свідомий вибір та колаборували, хай навіть під тиском або заради посад чи грошових преференцій. 

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“Ці особи здійснювали на окупованій території злочини проти нацбезпеки України”, - наголосила представниця президента у Криму.

Втім, не йдеться про покарання за сам факт проживання на окупованій території. 

Наприклад, якщо люди вели в Криму не пов'язаний із заборонами бізнес, не порушували прав людини, не вчиняли воєнних та інших тяжких злочинів за нормами міжнародного права, не ухвалювали управлінських рішень, не розкрадали природні багатства, не сприяли утвердженню окупаційного режиму, не зрадили присязі, як це зробили прокурори, слідчі, судді, працівники СБУ і поліція, – вони не підпадатимуть під кримінальну відповідальність.

Але стосовно цих громадян можуть застосовувати люстраційні заходи.

Що ж стосується відповідальності вчителів, Ташева зауважила, що має бути індивідуальний підхід, оскільки треба враховувати факт довготривалої окупації півострова.

“Якщо вчитель, завуч, методист або директор школи приймав управлінські рішення, займався пропагандою, насильницькою мілітаризацією свідомості дітей, він буде відповідати. Вчителі, які працювали в гуманітарній сфері – викладали російську мову і літературу, історію – фактично займалися пропагандою. Вони мають бути притягнуті до відповідальності або люстровані, без можливості певний час бути педагогами. Можливо, вони зможуть повернутися до професійної діяльності після додаткових курсів, підтвердження своїх знань через певний час – поки що ми не знаємо, який”, - підкреслила Ташева.

Як раніше повідомляла Ташева, росіян із Криму видворятимуть кожного окремо, колективної депортації не буде. Зокрема, депортуватимуть росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року.

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