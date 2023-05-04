У жителя Харківщини вилучили значну кількість боєприпасів

Лише патронів калібру 7,62 мм вилучили більше двох тисяч.

Працівники поліції вилучили у жителя міста Барвінкове у Харківській області порох, тротилові шашки та патрони.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили 10 кг артилерійського пороху, 4 тротилових шашки, штик-ніж, запал до гранати, 48 патронів калібру 12,7 мм та 2340 патронів калібру 7,62 мм.

Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, правоохоронці затримали під час спроби продати корпуси гранат та запал жителя Фастова Київської області.