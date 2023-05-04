У жителя Харківщини вилучили значну кількість боєприпасів

Працівники поліції вилучили у жителя міста Барвінкове у Харківській області порох, тротилові шашки та патрони.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили 10 кг артилерійського пороху, 4 тротилових шашки, штик-ніж, запал до гранати, 48 патронів калібру 12,7 мм та 2340 патронів калібру 7,62 мм.
Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.
Нагадаємо, правоохоронці затримали під час спроби продати корпуси гранат та запал жителя Фастова Київської області.