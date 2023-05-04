Координаційний штаб презентував перше в Україні дослідження російських військовополонених

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими презентував перше в Україні дослідження російських військовополонених.

Про це йдеться в повідомлені штабу в телеграмі.

Як розповів представник Координаційного штабу Андрій Юсов, під час анкетування дослідили демографічні показники полонених росіян, географію їхнього походження та проживання, досвід служби у військових формуваннях, рівень освіти тощо.

Крім того, під час анкетування полонені окупанти розповіли про стан забезпечення армії РФ, Росгвардії та ПВК обмундируванням, боєприпасами, ставлення командирів до підлеглих, адекватність наказів командування, морально-психологічний стан військовослужбовців держави-агресора.

"Для нас в край важливо розуміти портрет тих військовослужбовців, які потрапили в полон, розуміти їх соціальний статус, мотивацію тощо. Сьогодні ми презентуємо невелику частину результатів дослідження, ту, яка може бути відкрита для спільноти. Другим етапом дослідження будуть глибинні інтерв’ю з військовополоненими, що дасть нам можливість зрозуміти всі аспекти поведінки наших ворогів", - зазначив Юсов.

Речник проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко зауважив, що завдяки результатам дослідження вдалося дізнатися більше інформації про людей, які готові здаватися в полон. Ці дані вже використовують в інформаційних кампаніях.

"Як наслідок, у квітні кількість звернень до проєкту зросла, зокрема збільшилася на 10% у порівнянні з березнем і становить 3200 звернень. Проєкт впевнено подолав позначку в 100 звернень на день. За весь період існування проєкту з вересня 2022 року сайт "Хочу жить» відвідало 36,4 млн. користувачів, з них 32 млн. з території Росії", - зазначив Матвієнко.

Нагадаємо, у березні за програмою здачі в полон “Хочу жить” звернулися понад 3 000 російських військових.

Раніше представник Координаційного штабу Андрій Юсов заявляв, що у Росії публікують відеозаписи щодо звірств над військовослужбовцями України, зокрема, для залякування своїх бійців.