Русифікація українських дітей – серед найпідступніших злочинів москви

Українські діти з тимчасово окупованих територій - серед головних мішеней путіна. Кремлівська політика примусової русифікації української молоді, розпочата в 2014 році в окупованому Криму, Донецьку й Луганську, спрямована на знищення української державності та викорінення національної ідентичності. Саме через систему освіти російський диктатор насаджує концепцію “руzzкого міра”. Зараз те саме відбувається і на територіях Запорізької та Херсонської областей, тимчасово окупованих росіянами. Західні експерти, аналізуючи дії російської злочинної влади, стверджують, що їх мета - стерти пам’ять про українську мову та культуру саме у молодого покоління.

Фото: Андрющенко у Telegram

Минулого тижня, 27 квітня, Парламентська Асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей до росії, ухваливши відповідну резолюцію. Асамблея засудила порушення прав депортованих українських дітей на збереження своєї ідентичності. ПАРЄ наголосила, що організований та систематичний характер примусового переміщення та депортації “дозволяють зробити висновок, що ці злочини не є випадковими чи незапланованими” та свідчать про намір “знищити Україну та українську ідентичність, а також культурні та мовні особливості її народу”.

У резолюції, заснованій на доповіді депутата Асамблеї Португальської Республіки Пауло Піско, йдеться про те, що депортовані діти зазнають примусової русифікації, їм насаджують російську мову, культуру та історію. Зокрема, відомі приклади, коли дітям забороняли розмовляти українською мовою, примушували їх відвідувати кремлівські “патріотичні” сайти та обов’язкові військові навчання. За його словами, стратегія російської держави щодо викрадення українських дітей є елементом схеми знищення української ідентичності. Політик наголошує, що депортовані до рф українські діти потребують допомоги європейських інституцій, оскільки вони піддаються примусовій русифікації.

4 травня був оприлюднений і надзвичайно важливий звіт ОБСЄ, присвячений питанню депортації росією українських дітей. “Депортація українських дітей, здійснена російською владою, може містити елементи злочину проти людяності. Мали місце численні та повторювані порушення прав дітей: на ідентичність, на сім’ю, освіту, на доступ до інформації, на відпочинок, на дозвілля та участь у культурному житті та мистецтві, а також права на думку, совість і релігію, на здоров'я, на свободу та безпеку”, – йдеться у документі.

Західні медіа, готуючи матеріали про російсько-українську війну, особливу увагу приділяють злочинам проти української молоді. Журналісти пишуть про викрадення українських дітей та спроби їх “перевиховання”. Зокрема, Центр аналізу європейської політики (CEPA) зазначає про русифікацію як злочин російських окупантів щодо українських дітей. “Їхня політика полягала в тому, щоб розмити українську ідентичність… стерти пам’ять про українську мову та культуру”, - йдеться у статті.

З перших днів окупації відбувається перехід з української на російську навчальну програму. “У Бердянську Запорізької області російські війська провели обшук у сімейних будинках, щоб перевірити, чи діти не вивчають онлайн-програми з української мови. Батькам погрожували штрафами і навіть попередили, що у них заберуть дітей, якщо вони відмовляться віддати їх до російських шкіл”, - наголошує CEPA.

Експерти зазначають, що російські окупанти зобов’язують батьків писати заяви про те, що їхні діти не хочуть вивчати українську мову. Натомість, українським дітям обіцяють безкоштовні місця в російських університетах. Але для цього їм треба скласти єдиний російський державний іспит – серію тестів, де особливий акцент робиться на російську мову й російську спотворену історію.

Найбільша шведська щоденна газета “Dagens Nyheter” подає статтю “План путіна: русифікація сходу України”, в якій зазначається, що війна вийшла далеко за межі поля бою. Гудрун Перссон, керівниця досліджень у FOI, Шведському агентстві оборонних досліджень, називає цю політику “сталінською традицією”, та описує головні русифікаторські методи кремля. Серед яких окремо виділяє освітню складову - на тимчасово окупованих територіях українська навчальна програма замінюється російською.

Про те, що депортовані українські діти зазнають примусової русифікації та психологічної маніпуляції, пише і журнал DC journal Insidesources Oublication. Ці зусилля з перевиховання українських дітей оцінюють як культурний геноцид та етнічну чистку з метою знищення України як суверенної держави та українців як окремої нації.

Західні аналітики наголошують, що мовне питання є важливою складовою у цій війні, а повернення депортованих українських дітей та їх інтеграція в українську систему освіти - пріоритет для української влади.

Світ здригається не тільки від злочинів, які чинять російські військові на українських землях, але й від дій російських освітян, які задіяні в системі примусової русифікації української молоді. Та покарання неминуче! Ми докладемо максимум зусиль, аби на лаві підсудних опинилось не тільки вище політичне керівництво росії, але й директори шкіл, інтернатів, дитячих садочків, вчителі, усі, хто впроваджував насильницьку русифікацію, намагаючись стерти українську ідентичність.