Верховна Рада просить уряди та парламенти світу засудити Росію за примусову депортацію дітей

Майже 20 тисяч дітей були примусово депортовані з України на територію РФ та до тимчасово окупованого Криму.

За постанову №9267про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх міжпарламентських асамблей щодо засудження вчинених Російською Федерацією злочинів примусової депортації українських дітей проголосували 294 нардепів.

Про це передає кореспондент LB.ua.

Згідно з даними державного порталу “Діти війни”, за час повномасштабної збройної агресії РФ проти України загинуло 470 дітей, 948 поранені, 408 дітей вважаються зниклими безвісти.

“Майже 20 тисяч дітей були примусово депортовані на територію РФ з тимчасово окупованих територій України або територій, які перебували під російською окупацією. Дії РФ щодо українських дітей однозначно свідчать про спланований, заздалегідь прорахований процес примусової депортації дітей з України з метою їхнього ідеологічного перевиховання, асиміляції з російським населенням і використання в інтересах держави-агресора”, – зазначено у пояснювальній записці.

Діти з тимчасово окупованих територій України масово вивозяться російською стороною з 2014 року. На території РФ та тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і міста Севастополь створено щонайменше 43 табори.

“Українських дітей вивозять нібито на відпочинок та оздоровлення, але насправді насильно утримують, не дозволяючи повернутися до батьків або законних опікунів та нав’язуючи їм ідеологію рашизму. За спрощеною процедурою дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, нав’язують усупереч їхній волі російське громадянство без отримання на це згоди їхніх законних опікунів”.

Депортація груп населення, незалежно від мотивів, заборонена Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, учасницею якої є РФ , та є воєнним злочином.

“Насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу вважається злочином геноциду відповідно статті 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року”, – додають нардепи.

Здійснення запропонованих постановою заходів “сприятиме формуванню консолідованої позиції міжнародної спільноти у питанні притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за насильницьку передачу українських дітей, що вважається злочином геноциду”.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Згодом голова МКС Карім Хан заявив, що Міжнародний кримінальний суд буде видавати нові ордери на арешт вищого політичного керівництва РФ.

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей на територію Росії.