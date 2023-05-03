Президент підписав закон, що забороняє феєрверки і петарди

Президент Володимир Зеленський підписав закон №7438, який передбачає заборону на пів року на використання феєрверків, петард і на проведення парадів.

Про це повідомила у Facebook заступниця голови депутатської фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

Законом про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні забороняється:

використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

Феєрверки класу F1 мають дуже низький рівень небезпеки та шуму, можуть використовуватися навіть у житлових будинках, але продаж або передача їх дозволена лише тим, кому виповнилося 16 років. Піротехніка класу F2 має низький рівень небезпеки та шуму, але не призначена для використання у житлових будинках, клас F3 має середній рівень небезпеки, а феєрверки вищого класу F4 є виробами професійного використання, які мають дуже високий рівень небезпеки.

Нагадаємо, 5 червня 2022 року Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану і доручив Кабінету міністрів розглянути це питання. 23 червня у Києві заборонили феєрверки на час війни та їзду на авто з гучним вихлопом.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня прийняла в цілому закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів.