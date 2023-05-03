За добу і ніч РФ атакувала 11 областей України, – ОВА

У Київській області уночі повітряна тривога тривала більше чотирьох годин. В області працювало ППО. Влучань не зафіксовано. За попередньою інформацією, пошкодження об’єктів відсутнє, постраждалих також немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Кіровоградській області вночі влучили, за попередніми даними, три безпілотники – по нафтобазі в Кропивницькому. Обійшлося без жертв. Всі служби оперативно були на місці. Наслідки ліквідовують. Інформація про пошкодження уточнюється.

У Сумській вночі та зранку ворог здійснив два обстріли прикордоння, цілив по населених пунктах Свеської та Новослобідської громад. Зафіксовано девʼять вибухів. Уночі росіяни завдали авіаудару двома керованими авіабомбами по навчальному закладу й підприємству в селищі Свеса. Зранку ворог бив з мінометів по території Новослобідської громади – сім вибухів. Попередньо, без жертв. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад: Білопільської, Юнаківської, Ворожбянської, Миропільської, Середино-Будської, Глухівської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Великописарівської, Новослобідської. Зафіксовано 112 вибухів. Є руйнування. Інформація уточнюється.

У Чернігівській за добу росіяни влаштували 17 обстрілів вздовж всього кордону – в Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Ворог вів обстріл із САУ, ракетних систем залпового вогню, мінометів, скидав із літаків керовані авібомби. У Семенівці після обстрілу із ракетних систем вогню пошкоджено кілька приватних будинків та господарських споруд, у Гірську (Сновська громада) після обстрілу із артилерії пошкоджено сім приватних будинків, кілька господарських споруд. Вночі під час повітряної тривоги були три вибухи, ймовірно, від керованих авібомб, неподалік кордону у Семенівській громаді (Новгород-Сіверський район). Дані щодо наслідків уточнюються.

У Запорізькій за добу ворог здійснив 82 обстріли: два ракетні удари, три авіаційні, чотири атаки БПЛА та 69 артудари. Терористи поцілили у приватний сектор в обласному центрі. Є руйнування, девʼять травмованих жителів отримали допомогу на місці, госпіталізації не потребували. Кількагодинні обстріли пережили прифронтові населені пункти: Новояковлівка, Оріхів, Гуляйполе. Багато руйнувань у різних громадах: горіли будинки, майно, соціальна інфраструктура та комунальні мережі. Люди вціліли. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Дніпропетровській вночi оборонці неба з повітряного командування "Схiд" збили сім БпЛА. Один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці мiста не постраждали. На мiсцi ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються. Вчора вдень російська армія обстрілювала Нікопольський район. Використала дрони та важку артилерію. Минулося без жертв. Під ворожий удар потрапили Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади, зокрема, сам Марганець, також Нікополь. Пошкодженi адмінбудівля, п'ятиповерхiвка, три приватнi житловi будинки, господарська споруда.

У Луганській за добу противник здійснив 96 обстрілів (437 снарядів) по позиціях наших військ, мінометних – 34, РСЗВ – вісім, артилерійських – 33, танкових – 12, БПЛА – шість, авіаційних – три. Росіяни зосередили наступальні дії південніше Діброви, але вкотре не мали успіху. Вогонь росіяни відкривали у бік Макіївки та Білогорівки.

У Харківській вночі ворог з артилерії обстріляв с. Бочкове Чугуївського району, пошкоджено приватне домоволодіння. За добу на Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії населені пункти Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове. На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне та Берестове. У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок обстрілу із РСЗВ пошкоджено приміщення сільгосппідприємства. У Вільхуватці Куп'янського району пошкоджено два багатоквартирних будинки та щонайменше три приватні будинки. Внаслідок обстрілів Петропавлівки Куп'янського району пошкодження зазнали два житлові будинки, поранення отримала та була госпіталізована 73-річна жінка. В Ізюмському районі між селами Вербівка та Вовчий Яр у полі підірвався трактор. Двоє чоловіків 39 та 47 років загинули від отриманих травм.

У Донецькій протягом доби зафіксовано 18 обстрілів. Обстріляні 12 населених пунктів: Краматорськ, Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Ясногірка, Велика Новосілка, Нетайлове, Ганнівка, Карлівка, Времівка, Уманське. Пошкоджено об’єктів 33 житлові будинки (з них 19 – багатоквартирні), школа, чотири будівлі лікарень, три ЛЕП, магазин, газогін. По області: троє поранених за добу.

У Миколаївській вночі внаслідок влучання БПЛА типу Shahed-131/136 виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади. Займання було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Другий дрон-камікадзе, спрямований по області, знищено Силами оборони. Вчора двічі ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу противник здійснив 106 обстрілів (485 снарядів): РСЗВ – два, артилерійських – 52, мінометних – 33, танкових – чотири, БПЛА – 14, авіаційних – один. З них по Херсону – девʼять обстрілів (33 снаряди): артилерійських – сім, мінометних – два. Окупанти поцілили у райони 37 населених пунктів області. росіяни скинули на острів, що поблизу села Велетенське Білозерської громади, дві керовані авіабомби. Внаслідок атаки росіян постраждали вісім осіб: три людини загинули, п’ятеро – поранені. Також росіяни обстріляли село Урожайне Бериславської громади, – поранення отримав 17-річний підліток. До найближчого медзакладу постраждалого доставили наші військові. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу, стан хлопця – задовільний. Ворог атакував селище Козацьке Новокаховської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік. Ворожа артилерія ввечері била й по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка, у важкому стані її шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалої. За добу по області: четверо людей загинули, семеро (з них одна — дитина) дістали поранення.

З деокупованої території евакуювали 51 особу.

Нагадаємо, цієї ночі ворог здійснив масовану атаку ударними безпілотниками. З північного і південного напрямків росіяни випустили 26 "шахедів", з них 21 був знищений захисниками.