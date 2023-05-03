Окупанти обстріляли Токарівку Херсонської області, загинув мирний мешканець

Він отримав несумісні з життя травми у дворі свого будинку.

Вранці російські війська обстріляли Токарівку Херсонської області. Загинув мирний мешканець.

Росіяни гатили по житлових будинках, повідомили в Херсонській ОВА в Telegram.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула. На подвірʼї власного будинку травми несумісні з життям отримав 47-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.

Токарівка розташована в Білозерській громаді, яку росіяни обстрілювали і вчора. Протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів області загинули четверо цивільних, ще семеро, зокрема неповнолітній, були поранені.