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Окупанти обстріляли Токарівку Херсонської області, загинув мирний мешканець

Він отримав несумісні з життя травми у дворі свого будинку. 

Окупанти обстріляли Токарівку Херсонської області, загинув мирний мешканець
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вранці російські війська обстріляли Токарівку Херсонської області. Загинув мирний мешканець.

Росіяни гатили по житлових будинках, повідомили в Херсонській ОВА в Telegram

"За попередньою інформацією, одна людина загинула. На подвірʼї власного будинку травми несумісні з життям отримав 47-річний чоловік", – йдеться у повідомленні. 

Токарівка розташована в Білозерській громаді, яку росіяни обстрілювали і вчора. Протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів області загинули четверо цивільних, ще семеро, зокрема неповнолітній, були поранені. 

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