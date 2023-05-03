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Ворог обстріляв прикордоння Сумщини: пошкоджені навчальний заклад і підприємство

Люди не постраждали.

Ворог обстріляв прикордоння Сумщини: пошкоджені навчальний заклад і підприємство
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Вночі і зранку 3 квітня ворог здійснив два обстріли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє у Telegram Сумська обласна військова адміністрація.

“Ворог здійснив два обстріли прикордоння – населених пунктів Свеської та Новослобідської громад. Зафіксовано дев’ять вибухів”, – йдеться у повідомленні.

Вночі росіяни нанесли авіаудари двома бомбами по навчальному закладу й підприємству в селищі Свеса. Зранку ворог бив з мінометів по території Новослобідської громади – сім вибухів. Попередньо – без жертв.

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Нагадаємо, протягом дня 2 травня росіяни обстріляли Білопільську, Юнаківську, Ворожбянську, Миропільську, Середино-Будську, Глухівську, Зноб-Новгородську, Шалигинську, Есманську, Великописарівську та Новослобідську громади Сумської області.

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