Уночі Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Запоріжжя

Поранених, за даними ОВА, немає.

Уночі Росія завдала двох ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі. Постраждали приватні домогосподарства.

Фахівці невідкладно розпочали ліквідацію наслідків та надають всю необхідну допомогу постраждалим. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Юрій Малашко.

Протягом доби росіяни здійснили 82 обстріли Запорізької області. Зокрема, завдали двох ракетних ударів, трьох із авіації, чотирьох із безпілотників, 69 разів стріляли з артилерії.

Фото: Запорізька ОВА Удар по Запоріжжю

"Кількагодинні обстріли пережили прифронтові населені пункти: Новояковлівка, Оріхів, Гуляйполе та ще 13 сіл. Багато руйнувань у різних громадах: горіли будинки, майно, соціальна інфраструктура та комунальні мережі. Але головне, що люди вціліли", – зазначив Малашко.

Нагадаємо, що позавчора росіяни поранили в Запорізькій області чотирьох цивільних. Вони вдарили по 15 населених пунктах, в тому числі – по Гуляйполю та Оріхову авіацією.