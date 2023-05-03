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Уночі Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Запоріжжя

Поранених, за даними ОВА, немає. 

Уночі Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА у Telegram

Уночі Росія завдала двох ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі. Постраждали приватні домогосподарства.

Фахівці невідкладно розпочали ліквідацію наслідків та надають всю необхідну допомогу постраждалим. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Юрій Малашко. 

Протягом доби росіяни здійснили 82 обстріли Запорізької області. Зокрема, завдали двох ракетних ударів, трьох із авіації, чотирьох із безпілотників, 69 разів стріляли з артилерії. 

Удар по Запоріжжю
Фото: Запорізька ОВА
Удар по Запоріжжю

"Кількагодинні обстріли пережили прифронтові населені пункти: Новояковлівка, Оріхів, Гуляйполе та ще 13 сіл. Багато руйнувань у різних громадах: горіли будинки, майно, соціальна інфраструктура та комунальні мережі. Але головне, що люди вціліли", – зазначив Малашко. 

Нагадаємо, що позавчора росіяни поранили в Запорізькій області чотирьох цивільних. Вони вдарили по 15 населених пунктах, в тому числі – по Гуляйполю та Оріхову авіацією. 

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