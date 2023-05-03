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У Миколаївській області ударний безпілотник влучив у приватне домогосподарство

Поранених немає. 

Уночі близько 3:50 ворожий безпілотник Shahed влучив у приватне домоволодіння Куцурубської громади. Постраждалих немає.

На місці влучання виникла пожежа, її оперативно ліквідували рятувальники. Про це голова ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram.

Другий дрон-камікадзе, спрямований по області, було знищено Силами оборони.

Протягом дня ворог стріляв по Очаківській громаді. 

"Вчора, 2 травня, о 17:10 та 23:10 ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", – зазначив Кім. 

Також влучання ворожого безпілотника зафіксовано у Дніпрі – по адміністративній будівлі. Загалом ворог атакував Україну 26 безпілотниками. Запуск відбувся із Брянської області та східного узбережжя Азова. 21 апарат захисники збили. 

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