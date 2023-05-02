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На допомогу постраждалим у Павлограді виділять 9 млн гривень

Ці гроші мають закрити першочергові потреби постраждалих. 

На допомогу постраждалим у Павлограді виділять 9 млн гривень
Фото: Сергій Лисак у Telegram

На фінансову підтримку постраждалих від російського обстрілу павлоградців гроші виділять як з міського, так і з обласного бюджетів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З бюджету Дніпропетровської області на фінансову підтримку павлоградців спрямували 3 млн гривень. 

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В свою чергу, міські депутати виділили на це ще 6 млн гривень.  

Ці кошти закриють першочергові потреби людей. 

Лисак зазначив, що у місті понівечені 24 багатоповерхівки та 80 приватних садиб. Їх господарі зможуть замінити вибиті вікна і двері або захистити від дощу дахи. 

Нагадаємо, в ніч на 1 травня росіяни знову атакували Дніпропетровську область ракетами. Сім із них збила ППО, але є влучання в Павлоградському районі. За уточненими даними, поранено 34 людини.

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