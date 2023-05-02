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Більшість шкіл Київщини завершать навчальний рік 31 травня, - голова ОВА

1 червня розпочнуться канікули в 359 школах Київської області.

Більшість шкіл Київщини завершать навчальний рік 31 травня, - голова ОВА
Фото: Донецька обласна державна адміністрація

Київська обласна військова адміністрація (ОВА) визначилась із датами закінчення освітнього процесу в школах регіона.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

“Дата завершення навчального року визначена з урахуванням днів, коли діти через ворожі ракетні обстріли чи відсутність електроенергії не могли нормально навчатися”, - запевнила обласна влада.

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Зазначається, що 1 червня розпочнуться канікули в 359 школах.

Ще 44 заклади закінчать навчання 26 травня, 220 шкіл – у період з 2 по 9 червня. 15 закладів розпочнуть канікули із 17 червня.

Як раніше повідомлялось, у Міносвіти прискореного переходу на 12-річну систему шкільної освіти наразі не розглядають, оскільки державний стандарт щодо профільної старшої школи тільки розробляють.

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