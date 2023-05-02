Росіяни обстріляли село на Херсонщині, поранено підлітка

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Росіяни обстріляли село Урожайне Бериславської громади Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Поранення отримав 17-річний підліток. До найближчого медичного закладу постраждалого доставили наші військові.

Нині лікарі надають йому необхідну допомогу. Стан пораненого – задовільний.

Нагадаємо, що 2 травня троє мешканців області загинуло, ще п’ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу росіян.

Росіяни вчора, 1 травня, випустили по Херсонській області 363 снаряди. Є поранені. Били, зокрема, танками та авіацією.