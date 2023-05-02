У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли село на Херсонщині, поранено підлітка

Стан пораненого – задовільний.

Росіяни обстріляли село Урожайне Бериславської громади Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Поранення отримав 17-річний підліток. До найближчого медичного закладу постраждалого доставили наші військові.

Нині лікарі надають йому необхідну допомогу. Стан пораненого – задовільний.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що 2 травня троє мешканців області загинуло, ще п’ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу росіян.

Росіяни вчора, 1 травня, випустили по Херсонській області 363 снаряди. Є поранені. Били, зокрема, танками та авіацією. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies