На Херсонщині 3 людини загинули, ще 5 отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів (оновлено)

Сьогодні, 2 травня, Херсонщина зазнала чергових ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 02 травня 2023 року російські війська здійснили обстріл міста Херсона та декількох сіл у Білозерській громаді регіону.

Попередньо сім мирних жителів області отримали поранення. Кількість постраждалих уточнюється.

За попередніми даними, окупанти здійснили артобстріл мирного населення та завдали авіаударів.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого армією РФ.

Оновлено. 14:59. За оновленими даними ОВА, троє мешканців області загинуло, ще п’ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, росіяни вчора, 1 травня, випустили по Херсонській області 363 снаряди. Є поранені. Били, зокрема, танками та авіацією.