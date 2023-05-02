Неподалік українсько-румунського кордону з Тиси знову дістали потопельника

Прикордонники прпипускають, що чоловік загинув під час спроби незаконно перетнути держкордон.

Неподалік українсько-румунського кордону на Закарпатті з річки Тиса дістали тіло чоловіка, вдягненого у гідрокостюм. При ньому знаходився паспорт громадянина України та посвідчення водія.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Про потопельника повідомив чоловік, який рибалив у селищі Буштино. Згідно з документами, загиблий чоловік був зареєстрований у Дніпропетровській області. Його тіло виявили нижче за течією від ділянки, де по річці проходить кордон між Україною та Румунією.

"Найімовірніше, потопельник загинув під час спроби незаконно перетнути державну межу через Тису", – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже 16-й потопельник, виявлений у Тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною.

"Зауважимо, що з початком введення в Україні воєнного стану діє обмеження для виїзду за кордон військовозобов’язаних осіб. Нерідко чоловіки, віком від 18 до 60 років, під час пошуку можливості незаконного перетинання кордону стають жертвами злочинців, які переправляють своїх клієнтів у небезпечний для життя чи здоров’я спосіб", – додали в Державній прикордонній службі.

Нагадаємо, в березні прикордонники затримали п’ятьох військовозобов’язаних чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон річкою Тиса.

А в квітні на Закарпатті та в Києві СБУ викрила три схеми ухилення українців від мобілізації.