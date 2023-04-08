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На Закарпатті та в Києві СБУ викрила три схеми ухилення українців від мобілізації

Підозри отримали п'ятеро осіб.

На Закарпатті та в Києві СБУ викрила три схеми ухилення українців від мобілізації
Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала ще три схеми ухилення українців від мобілізації - дві у Києві та одну на Закарпатті.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

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Підозри отримали п'ятеро організаторів. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та через нелегальний перетин кордону.

За послуги просили 3-6 тисяч доларів. Усе залежало від терміновості. 

Фото: СБУ

Так, у Києві оду схему організував голова військово-лікарської комісії одного із районів столиці. За інформацією СБУ, за гроші він безпідставно оформляв своїм "клієнтам" документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Іншу схему налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій. Зловмисник пропонував громадянам виїхати за межі України під виглядом водіїв гуманітарних перевезень. Д речі, його спільницю СБУ викрила ще торік у грудні.

У Закарпатській області затримали місцевого адвоката і власницю готелю, яка підшукувала "кандидатів" на втечу за кордон. Зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.

Організаторам схем повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили підозрюваних у організації незаконної схеми зняття з військового обліку на Харківщині

На Буковині священник УПЦ МП допомагав ухилянтам утікати від мобілізації.

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