Служба безпеки України заблокувала ще три схеми ухилення українців від мобілізації - дві у Києві та одну на Закарпатті.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Підозри отримали п'ятеро організаторів. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та через нелегальний перетин кордону.

За послуги просили 3-6 тисяч доларів. Усе залежало від терміновості.

Фото: СБУ

Так, у Києві оду схему організував голова військово-лікарської комісії одного із районів столиці. За інформацією СБУ, за гроші він безпідставно оформляв своїм "клієнтам" документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Іншу схему налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій. Зловмисник пропонував громадянам виїхати за межі України під виглядом водіїв гуманітарних перевезень. Д речі, його спільницю СБУ викрила ще торік у грудні.

У Закарпатській області затримали місцевого адвоката і власницю готелю, яка підшукувала "кандидатів" на втечу за кордон. Зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.

Організаторам схем повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили підозрюваних у організації незаконної схеми зняття з військового обліку на Харківщині

На Буковині священник УПЦ МП допомагав ухилянтам утікати від мобілізації.