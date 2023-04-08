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Лісовий обіцяє вжити заходів до викладачки з Ірпеня, яка хоче приймати іспити російською

Невміння працівника освіти освоїти державну мову - пряме порушення законодавства.

Лісовий обіцяє вжити заходів до викладачки з Ірпеня, яка хоче приймати іспити російською
Оксен Лісовий
Фото: Вікіпедія

На мовний скандал у Державному податковому університеті в Ірпені відреагував новопризначений міністр освіти Оксен Лісовий. 

На своїй сторінці в Facebook він наголосив, що викладач, який відмовляється вести пари українською, показує зневагу до цієї країни. 

Невміння працівника освіти освоїти державну мову - пряме порушення законодавства. Тож в цьому випадку будуть вжиті відповідні заходи. 

"І не лише у порушенні законодавства питання. Поведінка цієї дами виглядає, м'яко кажучи, невідповідною її ролі. Освітня спільнота формує націю. Саме тому не менш дивно, коли учні чи студенти виявляють вищий рівень свідомості, ніж їхні викладачі", — написав Лісовий.

Він також додав, що активність молоді, яка не боїться погроз зі сторони подібних викладачів, надихає. 

"З позиції міністра скажу, що не ми перетворили мову на інструмент політичних маніпуляцій. Не ми використовували її як привід для агресії. Ми лише захищаємо свій український простір. І людина в освіті має розуміти свою роль та відповідальність у цій боротьбі", — резюмував він.

Нагадаємо, що викладачка у Державному податковому університеті в Ірпені відмовилася проводити заняття українською. На прохання однією зі студенток перейти на державну мову, оскільки російська "ріже вухо", викладачка зауважила, що "несвідомо перейшла на російську, оскільки викладала нею 35 років". Вона відзначила також, що зараз є багато мов, тож матеріал можна вивчати будь-якою з них, й одразу попередила, що "на іспиті обов'язково говоритиме російською".

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Раніше Лісовий казав, що система освіти України тепер має концентруватись на тому, аби не лише навчити дітей фактам, а сформувати у молодого покоління історичну пам’ять на емоційному рівні.

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