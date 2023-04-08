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Росіяни виготовляють нові 1,5-тонні авіабомби, - Ігнат

Окупанти завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів. 

Росіяни виготовляють нові 1,5-тонні авіабомби, - Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Росіяни виготовляють новий вид важких 1,5-тонних авіаційних бомб, які українські Сили оборони поки не мають можливості збивати. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він зазначив, що нещодавно російський міністр оборони Сергій Шойгу їздив на підприємства, які виготовляють 1,5-тонні бомби. З високою вірогідністю вони так само будуть оснащуватись крилами і GPS навігацією, як це зараз відбувається із 500-кілограмовими бомбами.

"Півторатонні бомби – це вже втричі більша потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти – це системи Patriot, Samp-t із наземних. А найкраще - це сучасні літаки F-16 або інші покоління "4+", здатні протистояти російській авіації на дальніх підступах", - сказав він.

Ігнат зазначив, що поки в України немає засобів, щоб збивати авіаційні бомби, тож вони несуть певну загрозу.

"Ворог застосовує ці бомби дистанційно. Поки що безкарно. Потрібно розуміти, що такі бомби завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів і за лінією бойового зіткнення чи державного кордону. Тому їх поки нема чим діставати, саме літаки, які їх запускають", - пояснив речник.

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Нагадаємо, що за словами Ігната, Росія застосовує нові керовані бомби у кількості до 20 штук на добу на всій лінії фронту.

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