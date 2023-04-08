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Річниця обстрілу вокзалу Краматорська: нині на всіх вокзалах України оголосять хвилину мовчання

Вона розпочнеться о 10.30.

Річниця обстрілу вокзалу Краматорська: нині на всіх вокзалах України оголосять хвилину мовчання
Фото: Укрзалізниця

Нині, 8 квітня, на всіх вокзалах України о 10.30 оголосять хвилину мовчання.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Це зроблять на знак вшанування памʼяті загиблих від ракетного удару Росії по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня 2022 року.

В УЗ зазначили, що тоді за декілька годин до атаки, вночі, залізничникам вдалось вивести з краматорського вокзалу три поїзди з евакуйованими. "Вони були відрізані внаслідок ворожого удару по шляхопроводу поблизу станції Барвінкове. Тоді ці рейси стали рятівними для майже 4 тисяч пасажирів, а після атаки вокзал Краматорська був тимчасово зачинений через пошкодження", - додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, в результаті атаки Росії на краматорський вокзал загинула 61 людина. На уламках російської "Точки-У" виднівся напис "За детей".

Через шість місяців рух поїздів до Краматорська поновили. Тоді вокзал знову запрацював. Нещодавно УЗ повідомила, що запускає поїзд зі Львова до Краматорська, він курсуватиме через день.

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