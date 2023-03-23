Укрзалізниця запускає поїзд зі Львова до Краматорську

Укрзалізниця продовжує запускати нові поїзди по всій вільній території України.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Після успішного досвіду “Поїзда єднання” Укрзалізниця запускає поїзд №104/103 Львів - Краматорськ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня через день о 18:35 і прибуватиме в Краматорськ о 15:06.

З Краматорська поїзд вирушатиме з 9 квітня через день о 15:55 і прибуватиме до Львова об 11:51.

В застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів вже доступні квитки на цей поїзд.

Нагадаємо, Укрзалізниця відновила курсування “Слобожанського експреса”.