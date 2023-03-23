Росіяни намагалися прорвати оборону на Харківщині та Луганщині, - Генштаб

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Васюківка.

Протягом доби росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ у районах населених пунктів Синьківка Харківської та Макіївка Луганської областей.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також рашисти не полишають спроб захопити Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Васюківка.

За інформацією командування, авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Тим часом рашисти завдали двох ракетних і двох авіаударів та здійснили 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті станом на 18.00 23 березня така:

на Волинському , Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без суттєвих змін. Росармія продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також на території Бєлгородської області окупанти тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій щодо недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басівка та Волфине Сумської області; Архипівка та Клюси Чернігівської області, а також Глибоке, Землянки, Комісарове, Вільхуватка, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Западне, Кам’янка та Крейдянка Харківської області;

, - без суттєвих змін. Росармія продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також на території Бєлгородської області окупанти тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій щодо недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басівка та Волфине Сумської області; Архипівка та Клюси Чернігівської області, а також Глибоке, Землянки, Комісарове, Вільхуватка, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Западне, Кам’янка та Крейдянка Харківської області; на Куп’янському та Лиманському загарбники зберігають свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Гряниківка, Куп’янськ та Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Піщане та Білогорівка на Луганщині, а також Верхньокам’янське, Сіверськ та Колодязі Донецької області;

та загарбники зберігають свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Гряниківка, Куп’янськ та Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Піщане та Білогорівка на Луганщині, а також Верхньокам’янське, Сіверськ та Колодязі Донецької області; на Бахмутському ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Міньківка, Оріхоро-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Залізне та Нью Йорк Донецької області;

ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Міньківка, Оріхоро-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Залізне та Нью Йорк Донецької області; на Авдіївському , Мар’їнському та Шахтарському противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне на Донеччині. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Бердичі, Ласточкине, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області;

, та противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне на Донеччині. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Бердичі, Ласточкине, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському росіяни ведуть обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; Времівка, Новопіль і Новосілка - Донецької, а також Веселе, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Новотягинка, Молодіжне, Антонівка, Білозерка, Дніпровське та Кізомис та Херсон.

Нагадаємо, вдень 23 березня росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині. А вночі російська армія била по центральній частині Херсона. Снаряди влучили в лікарню.