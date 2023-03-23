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Польща збудувала 107 кілометрів загороджень на кордоні з РФ

Наземний відрізок кордону Польщі з РФ становить 198 кілометрів.

Польща збудувала 107 кілометрів загороджень на кордоні з РФ
Ілюстративне фото
Фото: Маріуш Блащак

Наразі Польща збудувала 107 кілометрів загороджень з Калінінградською областю Російської Федерації.

Про це повідомляє wnp.pl з посиланням на речницю Вармінсько-Мазурського відділу Прикордонної служби Польщі Мірославу Александрович.

“Ми побудували вже близько 107 км цього загородження”, – повідомила Александрович.

Вона уточнила, що це понад половина протяжності наземного відрізка кордону Польщі з Росією, що становить 198 кілометрів.

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Нагадаємо, за словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, у лютому Польща почала будувати охоронні заходи на кордоні з Калінінградською областю, у березні – почалося будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю. 

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