Польща збудувала 107 кілометрів загороджень на кордоні з РФ

Наразі Польща збудувала 107 кілометрів загороджень з Калінінградською областю Російської Федерації.

Про це повідомляє wnp.pl з посиланням на речницю Вармінсько-Мазурського відділу Прикордонної служби Польщі Мірославу Александрович.

“Ми побудували вже близько 107 км цього загородження”, – повідомила Александрович.

Вона уточнила, що це понад половина протяжності наземного відрізка кордону Польщі з Росією, що становить 198 кілометрів.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, у лютому Польща почала будувати охоронні заходи на кордоні з Калінінградською областю, у березні – почалося будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю.