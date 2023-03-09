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Польща почала будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю

Минулого місяця поляки почали укріплювати кордон із Калінінградською областю Росії.

Польща почала будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю
Фото: Маріуш Блащак

Польща продовжує укріплювати свої кордони з Росією та Білоруссю. 

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

“У лютому почалося будівництво охоронних заходів на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові почали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю”, - написав Блащак. 

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Він додав, що це частина польської стратегії захисту та стримування.

Фото: Маріуш Блащак

Фото: Маріуш Блащак

Фото: Маріуш Блащак

Раніше влада Польщі прийняла рішення обмежити рух білоруських вантажних автомобілів через пункт перетину кордону Кукурики-Козловіче. Рішення було прийнято у зв’язку з обмеженнями, запровадженими білоруською владою для польських перевізників. 

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