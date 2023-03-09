Польща продовжує укріплювати свої кордони з Росією та Білоруссю.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

“У лютому почалося будівництво охоронних заходів на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові почали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю”, - написав Блащак.

Він додав, що це частина польської стратегії захисту та стримування.

Фото: Маріуш Блащак

Фото: Маріуш Блащак

Фото: Маріуш Блащак

Раніше влада Польщі прийняла рішення обмежити рух білоруських вантажних автомобілів через пункт перетину кордону Кукурики-Козловіче. Рішення було прийнято у зв’язку з обмеженнями, запровадженими білоруською владою для польських перевізників.