Грузинське МВС заявило, що відпустило більшість затриманих протестувальників

Люди знову вийшли на вулиці.

Міністерство внутрішніх справ Сакартвело повідомило, що відпустило майже всіх затриманих протестувальників.

Про це йдеться в дописі МВС у фейсбуці.

У відомстві додали, що частину затриманих доставили до суду, решту відпустили у зв'язку із закінченням терміну перебування в СІЗО.

"У МВС триває розслідування у зв'язку з насильницькими подіями, що сталися 7-8 березня, за статтями 353 і 187 Кримінального кодексу. Проводяться слідчі дії з метою встановлення та затримання осіб, які вчинили напад на поліцейських та вчинили інші насильницькі дії під час акції протесту, що триває біля будівлі парламенту", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, як повідомляє Interpressnews, на проспекті Руставелі у Тбілісі знову почалася акція протесту. У ній беруть участь опозиційні політики, громадські активісти, представники неурядових організацій, також приєдналися студенти різних вишів.

Акцію почали зі співу гімнів Сакартвело, України та Євросоюзу. Люди вимагають звільнити усіх затриманих 7-8 березня.