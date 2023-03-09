У Грузії активісти планують сьогодні продовжити протести попри відкликання закону про “іноагентів”

Незважаючи на заяву керівної партії "Грузинська мрія" про відкликання з парламенту скандального законопроєкту про "іноагентів", його опоненти мають намір знову зібратися на акцію протесту в центрі Тбілісі у четвер і мітингувати, доки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Член партії "Гірчі - Більше свободи" Цотне Коберідзе заявив, що мітинг розпочнеться о 19:00 на проспекті Руставелі. Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт "Про агентів іноземного впливу", а також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників.

"Сьогодні неодмінно буде акція! Є багато молодих людей, які не довіряють "Грузинській мрії" і вважають, що гарантом зближення країни із Заходом є ми", - заявив Коберідзе.

За його словами, протести не припиняться, поки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".

"Ми не віримо російській мрії (партії влади "Грузинська мрія", - ред.) на слово, бо вони неодноразово "кидали" наше суспільство. Тому важливо робити щось, а не давати обіцянки. Це не можна вважати досягнутою перемогою, особливо на тлі того, коли десятки молодих людей заарештовані, а місцеперебування багатьох невідоме. Усі вони мають бути звільнені", – заявив депутат опозиційного "Національного руху" Іраклій Фавленішвілі.

За його словами, протестна хвиля і боротьба не припиняться, доки не буде гарантована європейська перспектива Грузії.

Нагадаємо, з парламенту Грузії відкликали закон про "іноагентів", через який в Тбілісі масово протестували люди. Автори документу заявили, що "машина брехні змогла представити законопроєкт у негативному світлі".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG