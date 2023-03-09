З парламенту Грузії відкликали закон про "іноагентів", через який в Тбілісі масово протестували люди

Автори документу заявили, що "машина брехні змогла представити законопроєкт у негативному світлі".

Парламентська більшість Грузії відкликала законопроєкт про іноагентів, через який у Тбілісі кілька днів поспіль відбувалися масові протести.

Про відкликання заявили правляча партія "Грузинська мрія" та рух "Сила народу", який цей документ подавав, пишуть News Georgia.

"Ухвалили рішення відкликати підтриманий нами раніше законопроєкт без будь-яких застережень", – йдеться у заяві.

Її автори додали, що вирішили зробити це заради збереження миру в країні.

"Машина брехні змогла представити законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення", – сказали в заяві, додавши, що "радикальним силам вдалося втягнути частину молоді в протиправну діяльність".

Декілька днів тому в Тбілісі почалися протести через закон "Про прозорість іноземного впливу". Він передбачає, що всі неурядові організації та ЗМІ з закордонним фінансуванням будуть зобовʼязані реєструватися як "агенти іноземного впливу". Цей закон порівнюють із російським про "іноагентів". У ЄС попередили, що документ суперечить європейським нормам.

7 березня, коли парламент схвалив закон у першому читанні, на вулиці вийшло багато протестувальників, почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет.

Вввечері 8 березня учасники протесту почали облогу парламенту Грузії. Відбулися зіткнення між мітингарями та силовиками, які намагались їх розігнати та застосовували проти них газ та інші засоби.

Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що має намір ветувати цей закон. А Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із протестувальниками.