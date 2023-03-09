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У Пентагоні занепокоєні, що Росія постачає збагачений уран до Китаю

“Дуже тривожно бачити, як Росія і Китай співпрацюють у цьому питанні”, заявили у міноборони США.

У Пентагоні занепокоєні, що Росія постачає збагачений уран до Китаю
Фото: vesti.kz

Росатом постачає високозбагачений уран для китайських реакторів на швидких нейтронах.

Про це заявив помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Ф. Пламб під час слухань у Палаті представників, посилаючись на низку ЗМІ.

“Дуже тривожно бачити, як Росія і Китай співпрацюють у цьому питанні”, – зазначив він.

“У них можуть бути аргументи щодо цього, але неможливо обійти той факт, що реактори на швидких нейтронах – це плутоній, а плутоній призначений для зброї. Тому я думаю, що Міністерство оборони стурбоване. І, звичайно, це відповідає нашому занепокоєнню щодо розширення Китаєм своїх ядерних сил, тому що для більшої кількості зброї потрібно більше плутонію”, – додав Пламб.

За його словами, Китай і Росія поставили ядерну зброю, космічну війну та удари великої дальності в центрі своїх стратегій протидії Сполученим Штатам та їхнім союзникам і партнерам.

“Китай займається значним та швидким розширенням та диверсифікацією своїх ядерних сил. Крім того, Росія та Китай розглядають космос як сферу бойових дій”, – сказав посадовець.

Він зазначив, що Китай також має в своєму розпорядженні постійно зростаючий арсенал складних ударних систем далекого радіусу дії, які піддають сили США ризику на дедалі більшій відстані.

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Нагадаємо, Bloomberg писав, Росія постачає Китаю уран для виробництва збройового плутонію, що викликає страх нових перегонів озброєння. 

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