У Пентагоні занепокоєні, що Росія постачає збагачений уран до Китаю

“Дуже тривожно бачити, як Росія і Китай співпрацюють у цьому питанні”, заявили у міноборони США.

Росатом постачає високозбагачений уран для китайських реакторів на швидких нейтронах.

Про це заявив помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Ф. Пламб під час слухань у Палаті представників, посилаючись на низку ЗМІ.

“Дуже тривожно бачити, як Росія і Китай співпрацюють у цьому питанні”, – зазначив він.

“У них можуть бути аргументи щодо цього, але неможливо обійти той факт, що реактори на швидких нейтронах – це плутоній, а плутоній призначений для зброї. Тому я думаю, що Міністерство оборони стурбоване. І, звичайно, це відповідає нашому занепокоєнню щодо розширення Китаєм своїх ядерних сил, тому що для більшої кількості зброї потрібно більше плутонію”, – додав Пламб.

За його словами, Китай і Росія поставили ядерну зброю, космічну війну та удари великої дальності в центрі своїх стратегій протидії Сполученим Штатам та їхнім союзникам і партнерам.

“Китай займається значним та швидким розширенням та диверсифікацією своїх ядерних сил. Крім того, Росія та Китай розглядають космос як сферу бойових дій”, – сказав посадовець.

Він зазначив, що Китай також має в своєму розпорядженні постійно зростаючий арсенал складних ударних систем далекого радіусу дії, які піддають сили США ризику на дедалі більшій відстані.

Нагадаємо, Bloomberg писав, Росія постачає Китаю уран для виробництва збройового плутонію, що викликає страх нових перегонів озброєння.