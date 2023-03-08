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Спікер Палати представників Маккарті відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Київ

Маккарті розкритикував дії Білого дому за затягування допомоги Україні. 

Спікер Палати представників Маккарті відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Київ
Фото: ЕРА/UPG

Республіканець Кевін Маккарті, котрий очолює Палату представників Конгресу США, відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленського відвідати Київ.

Про це повідомляє ”Голос Америки”.

Маккарті наголосив, що йому не треба їхати в Україну, щоб оцінити ситуацію, і його позиція залишається незмінною. 

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Спікер Палати представників розкритикував дії Білого дому за затягування допомоги Україні. 

При цьому виступив за сувору підзвітність наданої українцям підтримки, і заперечив можливість автоматичного затвердження у Конгресі необмежених пакетів допомоги. Деякі республіканці називають їх “порожніми чеками”.

Нагадаємо, США можуть надати Україні додаткову допомогу для підвищення надійності енергомережі України. Йдеться про надання 250 мільйонів доларів на нові трансформатори для обладнання, щоб підвищити надійність енергомережі України.

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