В кінці березня в Україну вирушать зенітні установки з Чехії

В Чехії добігає до кінця виробництво зенітних установок для потреб ЗСУ.

Про це повідомила ініціатива “Подарунок для Путіна”.

“Виробництво п’ятнадцяти зенітних близнюків “Віктор”, на які ви витратили 90 мільйонів, йде у фінал”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що зенітні установки вирушать в Україну наприкінці місяця.

Výroba patnácti protiletadlových dvojčat Viktor na které jste poslali 90 milionů jde do finále! 👍 Autíčka a kulomety jsou ready. Kompletace začíná. Na Ukrajinu pojednou už koncem měsíce. Na raketomet RM-70 můžete přispět zde https://t.co/P6bgFIpPr7 pic.twitter.com/9Ksl7roLsr — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 8, 2023

Раніше повідомлялось, що Нідерланди профінансують сотню модифікованих всюдиходів Toyota, оснащених парою скорострільних кулеметів. Цю зброю для потреб ППО вироблятимуть у Чехії.