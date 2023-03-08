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В кінці березня в Україну вирушать зенітні установки з Чехії

Загалом Україна отримає 15 установок.

В кінці березня в Україну вирушать зенітні установки з Чехії
Фото: Ініціатива "Подарунок для Путіна"

В Чехії добігає до кінця виробництво зенітних установок для потреб ЗСУ. 

Про це повідомила ініціатива “Подарунок для Путіна”.

“Виробництво п’ятнадцяти зенітних близнюків “Віктор”, на які ви витратили 90 мільйонів, йде у фінал”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що зенітні установки вирушать в Україну наприкінці місяця. 

Раніше повідомлялось, що Нідерланди профінансують сотню модифікованих всюдиходів Toyota, оснащених парою скорострільних кулеметів. Цю зброю для потреб ППО вироблятимуть у Чехії. 

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