Масове знищення окупантів та їхньої техніки у Бахмуті теж є перемогою, - Маляр

Перемогою для України є не тільки звільнення територій, а й масове знищення росіян та їхньої військової техніки, яке зараз відбувається у районі Бахмута.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, зараз великій кількості українців хочеться новин про звільнення територій, оскільки саме це вони розцінюють як перемогу.

"Але водночас те, що вже кілька місяців поспіль наші мужні воїни знищують ворога та найпотужніші, професійні підрозділи "Вагнера" там (у Бахмуті - ред.), - це перемога. Те, що там зараз знищується велика кількість зброї та техніки ворога, - це перемога. Те, що на сьогоднішній день ворог там фактично зв'язаний і таким чином зменшується його наступальний потенціал, - це теж перемога", - підкреслила Маляр.

За її словами, оборону Бахмута необхідно зберігати, і вона має бути саме такою, як її проводять зараз ЗСУ.

Маляр додала, що ворог перевершує українських військових у кількості особового складу та озброєння. Але за цих умов захисники продовжують мужньо протистояти йому.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія відправила до Бахмута ще більше військ і сил. Брак якості росіяни намагаються компенсувати кількістю.

Захоплення Бахмута дасть можливість росіянам просунутися вглиб Донецької області. Цього тижня на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача найвище військове керівництво виступило за продовження боротьби за Бахмут та посилення там позицій.