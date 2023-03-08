На одному з полігонів Київщини проходять тренування бійців штурмової бригади "Лють", що входить до "Гвардії наступу".

Про це повідомляє пресцентр Київської облдержадміністрації.

Повідомляється, що серед новобранців є також і жінки. Дехто з них у мирні часи працював лікарем, хтось займався підприємницькою діяльністю. Тренування відвідали тимчасово виконуючий обов'язки голови ОДА Дмитро Назаренко і начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Зокрема, вони побували на заняттях з практичної стрільби, тактичної медицини та теоретичних навчаннях із поводження зі зброєю.

Тренування складаються з трьох етапів: загальновійськової, спеціалізованої та колективної підготовки.

"У Київській області добровольці активно долучаються до всіх восьми бригад, що входять до "Гвардії наступу". Перед тим, як вирушити на захист держави, кожен новобранець проходить медичний огляд та курс тренувань. Особисто перевірив, як налаштовано цей процес у бригаді "Лють". Переконався в тому, що добровольці мають високу мотивацію та належну фізичну підготовку", - сказав Назаренко. В ОДА нагадали, що вмотивовані громадяни можуть долучитися до бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Кожен може обрати одну з бригад відповідно до своїх поглядів: "Сталевий кордон", "Червона калина", "Лють", "Рубіж", "Спартан", "Кара-Даг", "Буревій", "Азов".

Фото: Київська ОДА

Фото: Київська ОДА

Фото: Київська ОДА

Нагадаємо, що штурмові бригади «Гвардії наступу», які готуються у складі Національної гвардії України, проходитимуть підготовку і злагодження протягом двох-чотирьох місяців.

Наразі до штурмових бригад МВС вже подано 23 тисячі заяв.