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Україна отримала від Німеччини дві САУ Gepard та іншу військову допомогу

Серед нової допомоги - боєприпаси о САУ, авто для прикордонників та мобільні антенні системи.

Україна отримала від Німеччини дві САУ Gepard та іншу військову допомогу
Gepard
Фото: BBC

Україна отримала від Німеччини іще дві зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Таким чином наша держава має вже 34 таких установки.

Як ідеться на сайті німецького уряду, ФРН надала до САУ 6 тисяч боєприпасів, а також два авто для прикордонників і шість мобільних антенних систем.

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На черзі - 13 мостоукладачів Beaver і 500 пістолетів SFP9.

Нагадаємо, Україна отримає 18 танків Leopard-2 з Німеччини та Португалії до кінця березня. А Сеул дозволив Польщі експорт в Україну САУ Krab з південнокорейським шасі.

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