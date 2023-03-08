Зеленський обговорив із Гутеррешом розширення зернової ініціативи

На переговорах зосередилися на питаннях безпеки, зокрема формули миру.

Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш на зустрічі в Києві обговорили розширення зернової ініціативи та шляхи відновлення миру. Є узгодження того, що продовження експортної ініціативи після 18 березня є критично необхідним для світу.

Україна – на передовій війни за принципи, на яких ґрунтується міжнародне життя, тож саме тут ведеться боротьба за майбутнє всієї Організації Обʼєднаних Націй. На цьому Зеленський наголосив під час спільної з Гутеррешом пресконференції.

Він додав, що Гутерреш висловив підтримку наступній українській резолюції про засудження війни та проведенню Global Peace Formula Summit.

На переговорах зосередилися на питаннях безпеки, зокрема формули миру, та безпеки продовольства, атомних обʼєктів, безпеки мирних українців та українок, зокрема депортованих дорослих і викрадених дітей.

“Ми маємо повернути всіх наших громадян додому, і наших воїнів, яких утримують в російському полоні”, – наголосив він.

Президент і генсек також обговорили відновлення безпеки на всіх українських АЕС, зокрема Запорізькій. ЗАЕС має повернутися під повний контроль України.

"Позиція ООН абсолютно чітка – російське вторгення в Україну є порушенням статуту ООН та міжнародного права. Суверенітет та територіальна тцілісність України мають бути збережені згідно з міжнародно визнаними кордонами", – сказав Гутерреш.

Він додав, що завдяки Чорноморській зерновій ініціативі вдалося знизити ціни на продовольство в світі та забезпечити підтримку країнам, які розвиваються. Індекс продовольчих цін завдяки ескпорту з України зменшився на 20%.

Він додав, що ООН працює над продовженням гуманітарної допомоги українцям.

Нагадаємо, що це вже третій візит Антоніу Гутерреша до України за час повномасштабного вторгнення. Метою поїздки було обговорення зернової ініціативи, в межах якої країни отримують українське зерно, що дозволяє уникнути голоду в нужденних країнах. Улітку 2022 Гутерреш виступив посередником в зерновій угоді, завдяки якій вдалося розблокувати експорт українського зерна з портів Одеської області. Сторонами договору стали Україна-Туреччина-ООН та Туреччина-Росія-ООН.

17 листопада зернову ініціативу продовжили ще на 120 днів, однак РФ штучно гальмує перевірку суден у Босфорі.