За рік війни США надали Україні 14 млрд доларів фіндопомоги, — міністр фінансів Марченко

За час повномасштабного російського вторгнення США надали Україні понад 14 млрд доларів фінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

“Для того, щоб і надалі залучати фінансову допомогу, яка нам необхідна для подолання економічних наслідків війни, ми маємо демонструвати світу досягнення у боротьбі з корупцією”, – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю для Wall Street Journal.

Коментуючи використання грантової допомоги від США, міністр фінансів України зазначив, що уряд може продемонструвати кожну особу, яка отримала кошти від американських платників податків. Коли йдеться про гроші міжнародних партнерів, тут не може бути й мови про корупцію. Але наші партнери також хочуть бачити, що й власні гривневі доходи, також не можуть бути вкрадені.

З початку повномасштабного вторгнення, Сполучені Штати надали Україні понад 14 млрд доларів США фінансової допомоги. Використання коштів проходить перевірку в Україні, а також інституціями, які надають допомогу. Моніторинг використання фінансування від США здійснюється Світовим Банком, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Deloitte Consulting – LLP.

“Проблема з корупцією в Україні не зникла, тому ми маємо розширювати інструменти для її подолання”, – також сказав Сергій Марченко.

Він зауважив, що Україна має доводити справами, що є надійним союзником і може ефективно використовувати залучені кошти.

Нагадаємо, на цьому тижні в НБУ заявили, що за рік війни Україна отримала міжнародну допомогу на понад 38 млрд доларів. Станом на кінець січня міжнародні резерви становлять 29,9 млрд доларів.