За рік війни Україна отримала міжнародну допомогу на понад 38 млрд доларів, – НБУ

Станом на кінець лютого 2023 року обсяги міжнародної допомоги Україні перевищили 38 млрд доларів.

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за березень 2023 року.

"З початку повномасштабного вторгнення станом на кінець лютого 2023 року обсяги міжнародної допомоги перевищили 38 млрд доларів”, – йдеться у повідомленні.

В огляді зазначається, що завдяки надходженням міжнародної фінансової допомоги міжнародні резерви зростали починаючи з жовтня 2022 року. Станом на кінець січня 2023 року вони досягли 29,9 млрд доларів.

Нагадаємо, G7 передбачила 39 млрд доларів на фінансово-економічну підтримку України у 2023 році.