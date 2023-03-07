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За рік війни Україна отримала міжнародну допомогу на понад 38 млрд доларів, – НБУ

Станом на кінець січня міжнародні резерви становлять 29,9 млрд доларів.

За рік війни Україна отримала міжнародну допомогу на понад 38 млрд доларів, – НБУ
Фото: Мінфін

Станом на кінець лютого 2023 року обсяги міжнародної допомоги Україні перевищили 38 млрд доларів.

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за березень 2023 року.

"З початку повномасштабного вторгнення станом на кінець лютого 2023 року обсяги міжнародної допомоги перевищили 38 млрд доларів”, – йдеться у повідомленні.

В огляді зазначається, що завдяки надходженням міжнародної фінансової допомоги міжнародні резерви зростали починаючи з жовтня 2022 року. Станом на кінець січня 2023 року вони досягли 29,9 млрд доларів.

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Нагадаємо, G7 передбачила 39 млрд доларів на фінансово-економічну підтримку України у 2023 році.

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