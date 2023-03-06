​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Під Бахмутом загинула волонтерка і бойова медикиня Яна Рихліцька
Під Бахмутом загинула волонтерка і бойова медикиня Яна Рихліцька
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
ГоловнаЕкономікаБізнес

На Львівщині детективи БЕБ проводять обшук на тютюновій фабриці

Службові особи товариства підозрюються в незаконному виготовленні підакцизних товарів.

На Львівщині детективи БЕБ проводять обшук на тютюновій фабриці
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області проводять обшуки на території однієї з тютюнових фабрик.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що службові особи товариства підозрюються в незаконному виготовленні, зберіганні, збуті або транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів.

Інших подробиць поки не повідомляють.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, раніше, за інформацією БЕБ, під час проведення обшуків складського приміщення на території Львівщини детективи виявили та вилучили електронні сигарети відомої марки без марок акцизного податку на суму 14 млн грн.

48 тисяч конфіскованих електронних цигарок передали військовим.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також