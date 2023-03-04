Шмигаль розповів, із чого буде складатися механізм виплати репарацій

За словами прем'єра, цей механізм буде базуватися на міжнародному договорі, який Україна розробляє разом із державами-партнерами.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи на конференції United for Justice, яка відбувається у Львові, назвав складові механізм виплати репарацій.

Про це йдеться в повідомленні прем'єра на його сторінках у соцмережах.

Шмигаль повідомив, що робота над створенням механізму конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення України, триває.

"Спеціальний компенсаційний механізм виплати репарацій буде базуватися на міжнародному договорі. Україна розробляє його разом із державами-партнерами. У міжнародного компенсаційного механізму буде чотири елементи", - сказав глава уряду.

Серед них:

міжнародний реєстр збитків;

компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків;

компенсаційний фонд, з якого будуть іти відшкодування;

механізм виконання прийнятих Компенсаційною комісією рішень.

Нагадаємо, на конференції United for Justice мають підписати угоду про створення в Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії.

За даними МЗС України, коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ нараховує вже 29 держав.