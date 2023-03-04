​Під Донецьком ЗСУ знищили полк непідготовлених мобілізованих із Іркутської області
​Під Донецьком ЗСУ знищили полк непідготовлених мобілізованих із Іркутської області
Переписана література: Джеймс Бонд, Роальд Дал… Гоголь?
Переписана література: Джеймс Бонд, Роальд Дал… Гоголь?
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Збройні сили України. Домашня робота
Збройні сили України. Домашня робота
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим
Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим
Шон Пенн: «Я ніколи не перевіряв банківських рахунків Єрмака»
Шон Пенн: «Я ніколи не перевіряв банківських рахунків Єрмака»
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
ГоловнаЕкономікаФінанси

Шмигаль розповів, із чого буде складатися механізм виплати репарацій

За словами прем'єра, цей механізм буде базуватися на міжнародному договорі, який Україна розробляє разом із державами-партнерами.

Шмигаль розповів, із чого буде складатися механізм виплати репарацій
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на конференції United for Justice
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи на конференції United for Justice, яка відбувається у Львові, назвав складові механізм виплати репарацій.

Про це йдеться в повідомленні прем'єра на його сторінках у соцмережах.

Підписуйтесь на наш Google News

Шмигаль повідомив, що робота над створенням механізму конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення України, триває.

"Спеціальний компенсаційний механізм виплати репарацій буде базуватися на міжнародному договорі. Україна розробляє його разом із державами-партнерами. У міжнародного компенсаційного механізму буде чотири елементи", - сказав глава уряду.

Серед них:

  • міжнародний реєстр збитків;
  • компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків;
  • компенсаційний фонд, з якого будуть іти відшкодування;
  • механізм виконання прийнятих Компенсаційною комісією рішень.

Нагадаємо, на конференції United for Justice мають підписати угоду про створення в Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії.

За даними МЗС України, коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ нараховує вже 29 держав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також