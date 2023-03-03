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Україна отримає за підтримки ЄС 5700 сонячних панелей для громадського сектору, - Міненерго

За допомогою сонячних панелей, вироблених в ЄС, вдасться допомогти Україні підвищити енергетичну безпеку шкіл, лікарень та інших громадських будівель. 

Україна отримає за підтримки ЄС 5700 сонячних панелей для громадського сектору, - Міненерго
Онлайн-зустріч міністра енергетики Германа Галущенка, комісарки ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон та гендиректора компанії Ene
Фото: Пресслужба Міненерго України

До літа Україна отримає 5700 сонячних панелей потужністю 350 Вт для громадського сектору за підтримки Євросоюзу.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики за підсумками онлайн-зустрічі міністра Германа Галущенка, комісарки ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон та генерального директора компанії Enel Франческа Стараса.

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За інформацією відомства, сонячні панелі, надані однією з найбільших у світі енергетичних компаній - італійською ENEL, надійдуть в Україну за логістичної підтримки Механізму цивільного захисту ЄС та Енергетичного Співтовариства. 

За словами Кадрі Сімсон, за допомогою сонячних панелей, вироблених в ЄС, вдасться допомогти Україні підвищити енергетичну безпеку шкіл, лікарень та інших громадських будівель. 

"Цим першим проєктом ми хочемо розпочати ширшу ініціативу щодо підвищення енергетичної безпеки України шляхом розвитку її відновлюваних потужностей. Це яскравий приклад європейської солідарності в діях і того, як інвестиції у виробництво чистих технологій можуть зробити Європу більш енергетично безпечною та незалежною", - сказала комісарка ЄС із питань енергетики.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України очікує на пропозиції колег із США щодо оновленої Енергостратегії України. Тим часом Швеція надасть нашій державі $30 млн на підтримку енергетики.

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