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У Міненерго очікують на пропозиції колег із США щодо Енергостратегії України

Оновлена Енергетична стратегія України визначає пріоритетами чисту та безпечну енергетику.

У Міненерго очікують на пропозиції колег із США щодо Енергостратегії України
Фото: Міненерго України

Міністерство енергетики України очікує на пропозиції колег із США щодо оновленої Енергостратегії України. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з міністром енергетики США Дженніфер Ґренголм у рамках засідання Партнерства трансатлантичної співпраці у галузі енергетики та клімату у Загребі. Сторони обговорили питання подальшої співпраці країн у сфері енергетики.

Зокрема, Герман Галущенко ознайомив пані міністра з положеннями оновленої Енергетичної стратегії України до 2050 року, яка визначає пріоритетами чисту та безпечну енергетику, в основі якої - децентралізована енергосистема.

Міністр додав, що Україна буде вдячна американській стороні за надані пропозиції щодо відповідного документа.

Також Герман Галущенко подякував колезі за допомогу енергетичному сектору України, зокрема газотурбінну мобільну електростанцію, яка була нещодавно надана українській стороні Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

“Встановлення таких газових турбін у різних регіонах України допоможе децентралізувати генерацію і забезпечити безперебійне постачання електроенергії критичній інфраструктурі та споживачам”, - зазначив міністр енергетики. 

Окремо на зустрічі акцентувалося на спільних зусиллях щодо реалізації ініціативи Net Zero World, що передбачає пришвидшення переходу до чистих, безпечних енергетичних систем і побудови безвуглецевого світу.

Також сторони обговорили поглиблення співпраці в атомній галузі та корпоратизацію Енергоатому. 

Зазначається, що, зважаючи на досвід та перспективи співпраці зі США, дуже важливо, аби до консультування цього процесу долучилися найкращі фахівці. А Енергоатом став найефективнішою, прозорою компанією, світовим лідером в атомній енергетиці. 

Крім того, Герман Галущенко повідомив, що Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ і розраховує на підтримку США у цьому питанні.

Нагадаємо, раніше Герман Галущенко заявив про впевненість, що ми і надалі житимемо без обмежень електрики. Генерація забезпечує споживання електроенергії. 

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