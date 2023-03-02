На Полтавщині збили ворожі безпілотники (оновлено)
На Полтавщині збили ворожі безпілотники (оновлено)
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Причиною ранкової тривоги в Києві був ворожий безпілотник (оновлено)
Причиною ранкової тривоги в Києві був ворожий безпілотник (оновлено)
Екскерівника аеропорту “Бориспіль” Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі
Екскерівника аеропорту “Бориспіль” Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ
У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ
ГоловнаЕкономікаДержава

На Закарпатті затримали торговців фальсифікатом імпортної кави

Закордонній компанії завдано матеріальної шкоди на загальну суму майже 3,5 млн грн.

На Закарпатті затримали торговців фальсифікатом імпортної кави
Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України (БЕБ) в Закарпатській області повідомили про підозру громадянам України щодо незаконного використання товарних знаків відомого італійського виробника кави.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Слідством встановлено мешканців Закарпатської області, які в орендованому складському приміщенні зберігали підроблену каву відомого міжнародного бренду.

У подальшому фальсифіковану продукцію збували на ринку в Закарпатській області та через мережу Інтернет під виглядом імпортної оригінальної кавової продукції.

Таким чином закордонній компанії, що зареєструвала торговельну марку в України та має міжнародну реєстрацію, було завдано матеріальну шкоду на загальну суму майже 3,5 млн грн.

Нагадаємо, у лютому СБУ і БЕБ заблокували підпільне виробництво цигарок та контрабанду до Євросоюзу. Злочинне угруповання діяло на території Миколаївської та Закарпатської областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також