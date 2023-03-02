На Закарпатті затримали торговців фальсифікатом імпортної кави

Закордонній компанії завдано матеріальної шкоди на загальну суму майже 3,5 млн грн.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України (БЕБ) в Закарпатській області повідомили про підозру громадянам України щодо незаконного використання товарних знаків відомого італійського виробника кави.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Слідством встановлено мешканців Закарпатської області, які в орендованому складському приміщенні зберігали підроблену каву відомого міжнародного бренду.

У подальшому фальсифіковану продукцію збували на ринку в Закарпатській області та через мережу Інтернет під виглядом імпортної оригінальної кавової продукції.

Таким чином закордонній компанії, що зареєструвала торговельну марку в України та має міжнародну реєстрацію, було завдано матеріальну шкоду на загальну суму майже 3,5 млн грн.

Нагадаємо, у лютому СБУ і БЕБ заблокували підпільне виробництво цигарок та контрабанду до Євросоюзу. Злочинне угруповання діяло на території Миколаївської та Закарпатської областей.