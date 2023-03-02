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Укрзалізниця відновила курсування “Слобожанського експреса”

Експрес № 805/806 Харків — Суми — Конотоп матиме 8 зупинок. 

Укрзалізниця відновила курсування “Слобожанського експреса”
Фото: Укрзалізниця

Сьогодні, 2 березня, Укрзалізниця відновила курсування “Слобожанського експреса”. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“Сьогодні Укрзалізниця відновлює курсування «Слобожанського експреса»! Регіональний експрес № 805/806 Харків — Суми — Конотоп вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08. З Конотопа поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що поїзд матиме 8 зупинок, у тому числі в Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі. Курсуватиме комфортний дизель-поїзд ДПКр-3, який вже пройшов плановий ремонт і повертається на свій маршрут.

Нагадаємо, Укрзалізниця додає вагони у поїзді на Варшаву. Також Укрзалізниця запустила новий рейс Київ - Хелм.

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