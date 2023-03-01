Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
"Перші місяці ти віриш, що врятуєш кожного. І я теж вірила". Історія колишньої медикині-розвідниці
"Перші місяці ти віриш, що врятуєш кожного. І я теж вірила". Історія колишньої медикині-розвідниці
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Що готує Путін для Білорусі?
Що готує Путін для Білорусі?
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
ГоловнаЕкономікаДержава

Із 1 березня будівництво медзакладів в Україні відбуватиметься за новими будівельними нормами

Норми стосуються нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та в окремих частинах - реставрації.

Із 1 березня будівництво медзакладів в Україні відбуватиметься за новими будівельними нормами
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Із 1 березня всі медичні заклади України мають будувати згідно з новими державними будівельними нормами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з посиланням на заяву очільника відомства Олександра Кубракова.

Як зазначили в Мінінфраструктури, нові ДБН розробили з урахуванням принципів безбар'єрності, інклюзивності, а також норм організації цивільного захисту та енергоефективності.

"Норми розповсюджуватимуться на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та в окремих частинах на реставрацію, зокрема щодо: об’ємно-планувальних рішень, інженерного забезпечення, комфортності надання медпослуг як для пацієнтів, так і для медперсоналу, забезпечення повної інклюзивності таких закладів, зокрема для осіб з інвалідністю тощо", - зазначили в міністерстві.

Зокрема, норми передбачають наявність біля головного входу медзакладу обов’язково паркомісць для автівок людей з інвалідністю, стоянки для велосипедів та мотоциклів, електрозарядні пристрої для електромобілів, а на території стаціонарів може бути розміщений вертодром. Пацієнтів розміщуватимуть в одномісних чи двомісних палатах з душем.

У Мінінфраструктури зазначили, що норми максимально наближені до європейських стандартів в частині об’ємно-планувальних рішень, вимог до вентиляції, можливості автономного та безперебійного функціонування окремих приміщень за відсутності електрозабезпечення. Також врахували особливості проведення капітальних ремонтів та реконструкції вже існуючих будівель, зокрема, пам’яток архітектури.

Нагадаємо, торік за перегляд державних будівельних норм висловилися в КМВА. Тоді на базі Мінрегіону було створено робочу групу з підготовки відповідних змін до ДБН.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також