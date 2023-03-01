Із 1 березня будівництво медзакладів в Україні відбуватиметься за новими будівельними нормами

Із 1 березня всі медичні заклади України мають будувати згідно з новими державними будівельними нормами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з посиланням на заяву очільника відомства Олександра Кубракова.

Як зазначили в Мінінфраструктури, нові ДБН розробили з урахуванням принципів безбар'єрності, інклюзивності, а також норм організації цивільного захисту та енергоефективності.

"Норми розповсюджуватимуться на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та в окремих частинах на реставрацію, зокрема щодо: об’ємно-планувальних рішень, інженерного забезпечення, комфортності надання медпослуг як для пацієнтів, так і для медперсоналу, забезпечення повної інклюзивності таких закладів, зокрема для осіб з інвалідністю тощо", - зазначили в міністерстві.

Зокрема, норми передбачають наявність біля головного входу медзакладу обов’язково паркомісць для автівок людей з інвалідністю, стоянки для велосипедів та мотоциклів, електрозарядні пристрої для електромобілів, а на території стаціонарів може бути розміщений вертодром. Пацієнтів розміщуватимуть в одномісних чи двомісних палатах з душем.

У Мінінфраструктури зазначили, що норми максимально наближені до європейських стандартів в частині об’ємно-планувальних рішень, вимог до вентиляції, можливості автономного та безперебійного функціонування окремих приміщень за відсутності електрозабезпечення. Також врахували особливості проведення капітальних ремонтів та реконструкції вже існуючих будівель, зокрема, пам’яток архітектури.

Нагадаємо, торік за перегляд державних будівельних норм висловилися в КМВА. Тоді на базі Мінрегіону було створено робочу групу з підготовки відповідних змін до ДБН.