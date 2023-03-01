Правоохоронці викрили та затримали колишнього працівника військомату, який організував схему незаконного переправлення призовників через кордон. Разом із чоловіком затримали і його спільника - сина.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
“За даними слідства, мешканець столиці та його батько, уродженець Ростовської області РФ, який є колишнім працівником військового комісаріату у змові з іншими особами організували механізм переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон”. - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підозрювані за гроші обіцяли виготовити підроблені документи, які дозволяють виїхати з України в умовах воєнного стану.
Зокрема, вони пропонували оформити довідки військово-лікарської комісії. Згідно із цими документами бажаючі виїхати визнавалися непридатними до військової служби за станом здоров’я, після чого їх знімали з військового обліку.
В залежності від стану здоров’я та наявності попередніх медичних документів у замовників, вартість виготовлення документів становила 6-7 тис. доларів.
Документи виготовляли залучені до протиправної схеми працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарі.
Організаторів схеми затримали після отримання грошей, вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.
Встановлюються інші особи, задіяні у злочинній схемі.
Нагадаємо, СБУ викрила нові схеми ухилення від призову: серед організаторів – член комісії Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи.