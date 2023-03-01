Правоохоронці викрили та затримали колишнього працівника військомату, який організував схему незаконного переправлення призовників через кордон. Разом із чоловіком затримали і його спільника - сина.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“За даними слідства, мешканець столиці та його батько, уродженець Ростовської області РФ, який є колишнім працівником військового комісаріату у змові з іншими особами організували механізм переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон”. - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрювані за гроші обіцяли виготовити підроблені документи, які дозволяють виїхати з України в умовах воєнного стану.

Зокрема, вони пропонували оформити довідки військово-лікарської комісії. Згідно із цими документами бажаючі виїхати визнавалися непридатними до військової служби за станом здоров’я, після чого їх знімали з військового обліку.

В залежності від стану здоров’я та наявності попередніх медичних документів у замовників, вартість виготовлення документів становила 6-7 тис. доларів.

Документи виготовляли залучені до протиправної схеми працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарі.

Організаторів схеми затримали після отримання грошей, вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Встановлюються інші особи, задіяні у злочинній схемі.

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Нагадаємо, СБУ викрила нові схеми ухилення від призову: серед організаторів – член комісії Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи.