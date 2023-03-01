Росіяни обмежують електропостачання жителям Донеччини, а фермерам Луганщини блокують продаж зерна

"Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю", - наголосили у Генштабі.

У Мангушському районі тимчасово окупованої території Донеччини росіяни обмежують подачу електропостачання до помешкань жителів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Рашисти знищили електроопору, і в населеному пункті на декілька днів зникло світло.

А на тимчасово захоплених окупантами територіях Луганської області у місцевих фермерів масово псується останній врожай.

За інформацією українського військового командування, російська окупаційна адміністрація повністю блокує усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Неофіційно окупанти заборонили усім місцевим пекарням приймати зерно від аграріїв. "Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, у місті Василівка Запорізької області російські загарбники облаштували катівню, де утримують проукраїнськи налаштованих громадян.

А в тимчасово окупованому Криму російська влада роздає "правоохоронцям" земельні ділянки.